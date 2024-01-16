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Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı: Türkiye AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır - Son Dakika
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Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı: Türkiye AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke pozisyonuna işaret ederek, Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunu ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacağını belirtti. Grlic Radman, Türkiye ile yapıcı bir diyalog gerçekleştirmek için ellerinden gelen çabayı esirgemeyeceklerini vurguladı.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı: Türkiye AB\'nin anahtar partneri olarak kalacaktır
16.01.2024 - 14:01,  Güncelleme: 14:07
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Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke pozisyonuna işaret ederek, "Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır." dedi.

Grlic Radman, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan ile Türkiye-AB ilişkilerini de konuştuklarını ve Türkiye'nin AB'ye aday ülke pozisyonunda olduğunu belirten Grlic Radman, "Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Grlic Radman, AB'nin Türkiye ile yapıcı bir diyalog gerçekleştirmesi için ellerinden gelen çabayı hiçbir zaman esirgemeyeceklerini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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