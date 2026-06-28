Hırvatistan, Gana'yı 2-1 Yenerek Turu Geçti - Son Dakika
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Hırvatistan, Gana'yı 2-1 Yenerek Turu Geçti

28.06.2026 02:32
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Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu üçüncü hafta maçında Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup etti. Hırvatistan, grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselirken, 4 puanda kalan Gana da en iyi üçüncüler arasına girerek eleme turuna kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nun üçüncü haftasında Hırvatistan ile Gana, Lincoln Financial Field'da karşı karşıya geldi. Hırvatistan, mücadeleyi 2-1 kazanarak grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

Karşılaşmada Hırvatistan, 31'inci dakikada Petar Sucic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Hırvatistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Gana, 73'üncü dakikada Derrick Luckassen'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Hırvatistan, 83'üncü dakikada Nikola Vlasic'in kafa golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hırvatistan puanını 6'ya yükseltti ve L Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Hırvatistan, son 32 turunda K Grubu ikincisiyle karşılaşacak. Gana ise 4 puanda kalarak grubu üçüncü sırada bitirdi. Afrika temsilcisi, en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hırvatistan, Gana'yı 2-1 Yenerek Turu Geçti - Son Dakika

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