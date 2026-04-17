Hırvatistan-Türkiye İlişkileri Güçleniyor
Hırvatistan-Türkiye İlişkileri Güçleniyor

17.04.2026 13:52
Hırvatistan'ın SİHA alımı, Türkiye ile askeri işbirliğini artırıyor. Hodziç, ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/DAMLA DELİALİOĞLU - Hırvatistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı ve Milletvekili Armin Hodziç, ülkesinin geçen yıl Türkiye'den 6 "Bayraktar TB2" silahlı insansız hava aracı (SİHA) almasına yönelik işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Hodziç, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Özellikle ekonomik açıdan Türkiye ile Hırvatistan arasında iyi ilişkiler olduğuna işaret eden Hodziç, "Elbette, her zaman daha iyi olma ve ilişkileri geliştirme imkanı var özellikle turizm sektöründe." diye konuştu.

Hodziç, ülkesinin geçen yıl Türkiye'den 6 "Bayraktar TB2" SİHA satın aldığını anımsatarak bu durumun, askeri işbirliği açısından ilişkileri daha da iyiye gittiğini gösterdiğini dile getirdi.

Bunun ülkesi Hırvatistan için önemli bir konu olduğunu vurgulayan Hodziç, "Askeri güç açısından küçük bir ülkeyiz. Türkiye gibi büyük bir ülkeyle bu tür işbirliği Hırvatistan için gerçekten çok önemli." dedi.

Hodziç, Hırvatistan Parlamentosunda beş ulusal azınlığı temsil ettiğini ve bunlar arasında Boşnaklar, Arnavutlar, Slovenler, Makedonlar ve Karadağlıların bulunduğunu ifade etti.

Görevini bu ülkeler arasında özellikle de Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmak için bir fırsat olarak gördüğünü aktaran Hodziç, Hırvatistan ve Türkiye'nin kültür ve dil başta olmak üzere pek çok ortak noktası olduğunun altını çizdi.

Hodziç, Hırvatistan, Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında merkezi bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile birçok proje yürüttüklerini belirtti.

ADF'nin çok önemli bir forum olduğunu vurgulayan Hodziç, "Katılımcıların listesine, buraya gelenlerin listesine baktığımızda gördüğümüz gibi burası dünya çapında bir sahne." dedi.

Kaynak: AA

