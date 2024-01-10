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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Başladı - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Başladı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 3. seviye yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı. Hastane, bölgedeki diğer illere de hizmet vermektedir. Yoğun bakım kapasitesini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 16 yataklı erişkin 2. seviye yoğun bakım ünitesi ve 13 yataklı 3. seviye yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete girmiştir. Hastanenin kapasitesinin artırılması için iyileştirmeler devam edecektir.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Başladı
10.01.2024 - 12:58,  Güncelleme: 13:06
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 3. seviye yenidoğan yoğum bakım ünitesinin hizmete başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yalnızca kente değil, bölgedeki diğer illere de hizmet verdiği belirtildi.

Hastanede yoğun bakım kapasitesini artırmak amacıyla çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda 25 Aralık 2023'te 16 yataklı erişkin 2. seviye yoğun bakım ünitemiz ruhsatlandırılarak hizmete açıldı. Fiziksel altyapı hazırlıkları ve ruhsatlandırılma işlemlerinin tamamlanması ile bölgemizde ilk olma özelliği taşıyan 13 yataklı 3. seviye yenidoğan yoğun bakım ünitesi de hastanemizde hizmet vermeye başladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hastanenin kapasitesinin artırılması amacıyla yapısal ve işlevsel iyileştirmelerin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Başladı - Son Dakika
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