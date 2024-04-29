Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu İnşaatının Birinci Etabı Tamamlandı

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Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu binasında inşaat çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.

Binanın ikmal inşaatı için 24 Mayıs'ta yer tesliminin yapılmasının ardından yüklenici firmanın çalışmaları sürüyor.

Yüklenici firma yetkilisi Harun Diken, AA muhabirine, 4 katlı binanın ilk 2 katını tamamladıklarını söyledi. Kalan iki kat için çalışmaların devam ettiğini belirten Diken, kalabalık bir ekiple çalıştıklarını bildirdi.

İşi vaktinde tamamlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Diken, binayı haziranda tamamlayarak üniversiteye teslim edeceklerini sözlerine ekledi.