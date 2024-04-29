Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu İnşaatının Birinci Etabı Tamamlandı - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu İnşaatının Birinci Etabı Tamamlandı

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu İnşaatının Birinci Etabı Tamamlandı

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu binasının inşaat çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Yüklenici firma, binanın ikmal inşaatı için çalışmalarını sürdürüyor. İlk 2 kat tamamlanan binanın kalan iki katı için çalışmalar devam ediyor. Yüklenici firma, işi vaktinde tamamlayarak haziran ayında binayı üniversiteye teslim etmeyi planlıyor.

29.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:16
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Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu binasında inşaat çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.

Binanın ikmal inşaatı için 24 Mayıs'ta yer tesliminin yapılmasının ardından yüklenici firmanın çalışmaları sürüyor.

Yüklenici firma yetkilisi Harun Diken, AA muhabirine, 4 katlı binanın ilk 2 katını tamamladıklarını söyledi. Kalan iki kat için çalışmaların devam ettiğini belirten Diken, kalabalık bir ekiple çalıştıklarını bildirdi.

İşi vaktinde tamamlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Diken, binayı haziranda tamamlayarak üniversiteye teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu İnşaatının Birinci Etabı Tamamlandı - Son Dakika

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