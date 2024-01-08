Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Öztürk, makamında gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", çevre-yaşamda Abdulhamid Hoşbaş'ın "Mekan aynı, dünyalar ayrı" fotoğraflarını oylayan Öztürk, sporda ise Ömer Secan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karesini seçti.
Öztürk, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un "Kanıt" fotoğraflarına oy verdi.
Rektör Öztürk, seçkiye katılan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirleri tebrik etti.
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