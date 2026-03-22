Bitlis'in Hizan ilçesinde çığın düştüğü köy yolunda çalışma başlatıldı.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçede, Karbastı köyü yoluna dün akşam çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, metrelerce karın bulunduğu yolda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.
Karla mücadele ekipleri, yolu kısa sürede açmak için çaba gösteriyor.
Son Dakika › Güncel › Hizan'da Çığ Düştü, Yol Açma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
