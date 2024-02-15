Hizan\'da Evde Sağlık Birimi, Karlı Yollarda Hasta ve Yaşlılara Ulaşıyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde Evde Sağlık Birimi ekipleri, kimi zaman metrelerce karın bulunduğu yolları aşarak kimi zaman kilometrelerce yürüyerek köylerdeki hasta ve yaşlılara ulaşıyor.
Hizan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Biriminde görevli sağlık çalışanları, ilçe genelinde sundukları sağlık hizmetinden yararlanan 82 kişiye ulaşmak için çetin kış koşullarıyla mücadele ediyor.
Görev sırasında karla kaplı yollarda kalan araçlarını iten, araçların gidemediği yerlere yürüyerek ulaşmaya çalışan ekipler, tüm zorlukları aşarak gittikleri evlerde sisteme kayıtlı hasta ve yaşlıların kontrollerini yapıyor.
Özveriyle çalışan, zorluklar karşısında yılmadan en ücra köylere giden sağlık çalışanları, muayene ettikleri, ilaçlarını verdikleri vatandaşların hayır duasını alıyor.
İlçeye bağlı Gökay köyüne giden sağlık çalışanları, beyin kanaması sonucu felç olan 95 yaşındaki Esat İnalkaç'ın kontrollerini yaptı, ilaçlarını teslim etti.
"Şartlar ne olursa olsun bu hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz"
Hizan Devlet Hastanesi Evde Bakım Biriminde görevli Dr. Selami İnalkaç, AA muhabirine, birimin doktor, hemşire, evde bakım teknikeri ve diyetisyenden oluştuğunu söyledi.
Hizan'a bağlı köylerde evde sağlık hizmeti alan 82 hastanın bulunduğunu belirten İnalkaç, bu hastaların evde bakım takiplerini belirli periyotlarla yaptıklarını dile getirdi.
Hizan'ın engebeli coğrafyaya sahip olduğunu ve kışın çetin geçtiğini anlatan İnalkaç, "Burası kışın ulaşımın güç olduğu bir yer. Zorlu kış şartlarında sağlık hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün de hastamız Esat İnalkaç'ın tedavisi için Gökay köyüne geldik. Geçirdiği beyin kanaması sonucu felç olan hastamız yatalak. Hastamızın tansiyon ve şekerini ölçtük, ilaçlarını kontrol ettik." dedi.
Kar ve coğrafyanın engebeli olmasından dolayı köye gelirken zorlandıklarını ifade eden İnalkaç, "Bu şartlara rağmen elimizden geldiği kadar hastalarımızın tedavilerini, takiplerini aksatmamaya çalışıyoruz. Buraya gelince yolda kalan aracımızı itmek zorunda kaldık. Şartlar ne olursa olsun Sağlık Bakanlığının başlattığı bu hizmeti sürdürmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.
Evde Sağlık Biriminde 6 yıldır görev yapan hemşire Sakine Muvafık ise ilçenin coğrafi yapısından dolayı kışın zorlandıklarını ancak bunun görevlerini yapmalarına engel olmadığını söyledi.
Hizan Devlet Hastanesinde görevli diyetisyen Gizem Kılıçlar da "Hastaların beslenme durumunu değerlendiriyoruz. Hastalarımız genelde yatalak. Onlara uygun diyet yazıyoruz. Yemeleri ve yememeleri gereken besinler hakkında bilgi veriyoruz. O şekilde hastaların durumunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Hasta Esat İnalkaç, ekiplerin sürekli evine gelip kendisini kontrol ettiğini belirterek, "Ben onlardan memnunum. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
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