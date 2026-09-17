Hizan\'da İlköğretim Haftası etkinliği öğrencilerin gösterileriyle kutlandı

Hizan'da İlköğretim Haftası etkinliği öğrencilerin gösterileriyle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde program düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sundu; programa Kaymakam Mete Öztürk ve Belediye Başkanı Yahya Şam da katıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi.
Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.
Programa Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Osman Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan ve kurum amirleri katıldı
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?