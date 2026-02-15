Hizan\'da İmece Usulü Kar Temizliği

Bitlis'in Hizan ilçesinde dağların yamacındaki köylerde yaşayanlar, asırlık taş evlerin toprak damında biriken karları imece usulüyle temizliyor.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis'te, kışın karla kaplanan kırsaldaki yerleşim yerlerinde yaşam daha da zorlaşıyor.

Hizan ilçesinde 300 yıllık tarihi geçmişe sahip Uzuntaş köyünde yaşayanlar, birbirlerine yardım ederek çetin geçen kışın etkilerini azaltıyor.

Dağ yamacında mimarisi nedeniyle merdiven görünümünü andıran köyde damlarda biriken kar köylüler tarafından imece usulüyle temizleniyor.

Damlardaki kar yığınını küreklerle kalıplar halinde keserek temizleyen köylüler, asırlık taş evlerin damlarının çökmesini engelliyor.

Kar kalınlığının damlarda bir metreyi geçtiği köyde gün boyunca imece usulü kar temizleyen köylüler, yardımlaşma geleneğini de sürdürmeye çalışıyor.

"Burada kış zorlu geçiyor"

Köylülerden Mazhar Arvas, AA muhabirine, bu yıl bölgenin yoğun kar yağışının etkisi altında olduğunu söyledi.

Kış boyunca karla mücadele ettiklerini belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Bu yıl çok kar yağdı. Kar yağışına alışmışız. 2 yıldır su sıkıntısı yaşanıyordu. Bu nedenle karın yağmasına seviniyoruz. 35 haneli köyümüzün 300 yıldan fazla tarihi geçmişi var. Köyün dar sokaklarına atılan kar, damların seviyesine çıktı. Evlerin ve ahırların kapıları kapandı. Yaptığımız kar tünellerinden gidip geliyoruz. Bu şekilde ev ve ahırlara ulaşıyoruz. İmece usulüyle damlardaki karları temizliyoruz. Başka şansımız da yok. Burada kış zorlu geçiyor. Damdaki karı kalıplar şeklinde güçlükle temizliyoruz. Köylülerimiz birbirine yardım ederek kar temizleme işini yürütüyor."

"2013'ten bu yana bu kadar kar yağmadı"

Köyde eski evlerin merdiven şeklinde inşa edildiğini anlatan Arvas, "2013'ten bu yana bu kadar kar yağmadı. İnşallah bereket ve rahmet olur. Dam temizlemek gerçekten zor bir iş. Tarihi evler zarar görmesin ve tavandan su akmasın diye hassasiyetle çalışıyoruz. Özellikle kışın Uzuntaş köyünde yaşam çok zor." diye konuştu.

Turistik bir yer olduğu için her mevsim yerli ve yabancıların köye geldiğini ifade eden Arvas, "Köyümüze gelenler fotoğraflar çekiyor. Onlar çekim için buraya geliyorlar ancak burada bizim ne çektiğimizi bilmiyorlar." dedi.