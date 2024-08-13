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Hizan'da kuvvetli sağanak ve dolu sonrası sel

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi. Hizan ilçesine bağlı Aladana Köyü yaylasında kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kuvvetli sağanak ve dolu sebebiyle yayla su basarken bazı araçlar mahsur kaldı.

Selin geliş anı ve derelerin taşması köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.