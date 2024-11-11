Bitlis'in Hizan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Altınoluk Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 BUD 32 plakalı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hizan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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