Hizan Kaymakamı Öztürk, köy ve okul ziyaretlerinde vatandaş ve öğrencilerle buluştu

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gayda, Koçyiğit ve Çalışkanlar köylerini ziyaret eden Öztürk, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Öztürk, ziyaretleri kapsamında 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu ile Koçyiğit İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle görüştü.

Öztürk'e, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ve muhtarlar eşlik etti.