Hizbullah'a ait İHA'nın düşürülmediği iddiası İsrail basınında - Son Dakika
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Hizbullah'a ait İHA'nın düşürülmediği iddiası İsrail basınında

İsrail basını, Hizbullah Hareketi tarafından görüntüleri yayınlanan insansız hava aracının (İHA) halkta paniğe yol açmasından endişe edildiği için düşürülmediğini ileri sürdü. İsrail ordusunun yaptığı soruşturma ise Hizbullah'a ait 3 İHA'nın izlendiğini gösterdi.

19.06.2024 07:53
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İsrail basını, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgesine ve Hayfa Limanı'na kadar ulaşan, Hizbullah Hareketi tarafından görüntüleri yayınlanan insansız hava aracının (İHA) halkta paniğe yol açmasından endişe edildiği için düşürülmediğini ileri sürdü.

İsrail medyası, İsrail ordusunun pazar günü yürüttüğü bir soruşturmanın ordunun kuzeydeki Hayfa şehrine sızan Hizbullah'a ait 3 İHA'yı izlediğini gösterdiğini iddia etti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesi Ynet'in adı açıklanmayan bir subaya dayandırdığı habere göre, ordunun ilk soruşturması, Hizbullah'ın İsrail'e doğru 3 silahsız İHA fırlattığını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin de onları takip ettiğini gösteriyor.

İsrailli subaya göre Hizbullah'a ait 3 İHA'dan 1'i düşürüldü, denize düştüğü tahmin edilen bir İHA radardan kayboldu, diğer İHA ise Hayfa şehrine ve ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelere sızdı.

İsrail ordusunun soruşturmasında, İHA'nın ordunun kontrolü altında olduğu iddia edildi.

Hayfa'ya sızmayı başaran İHA'nın silahsız ve görüntü amaçlı olduğu belirtilerek, halkta panik ve zarara yol açabileceği endişesiyle bu İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürülmediği ileri sürüldü.

Haberde, "Hizbullah'ın fırlattığı Hüdhüd 1 İHA'nın aslında Go Pro kamera taşıyan küçük bir uçak olduğu ve üzerinde uçaksavar silahı bulunmadığı" ifade edildi.

Yedioth Ahronoth'a göre İsrail ordusu, son haftalarda Hizbullah'ın silahlı insansız hava araçlarıyla mücadelede karşılaşılan zorluklar sebebiyle hava savunma kabiliyetlerini geliştirmek için çalışıyor.

Hizbullah Hareketi, dün resmi Telegram hesabından, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Hayfa kenti ve limanı ile kuzey bölgelerinin semalarına sızan İHA'nın çektiği görüntülere ilişkin bir video kaydı paylaşmıştı.

Videoda, İHA'nın Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan Hayfa Limanı'na kadar sorunsuz bir şekilde gidebildiği görülüyor.

Kayıtta, İsrail'in kuzey bölgesindeki askeri hedefler, yakıt depoları, hava savunma bataryalarıyla Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntüler yer alıyor.

Görüntülere ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'a ait İHA'nın düşürülmediği iddiası İsrail basınında - Son Dakika

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