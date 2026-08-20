Hizbullah'dan Lübnan'a İsrail Uyarısı - Son Dakika
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Hizbullah'dan Lübnan'a İsrail Uyarısı

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Hizbullah, Lübnan hükümetine İsrail ile yapılan anlaşmayı geçersiz sayma çağrısında bulundu.

Lübnan Meclisindeki Hizbullah milletvekillerinden oluşan "Direnişe Bağlılık Bloku", İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Beyrut yönetimine İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmanın geçersiz olduğunu ilan etmesi ve müzakerelerden çekilmesi çağrısında bulundu.

Direnişe Bağlılık Blokunun yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde öldürme, yıkım, yerleşim bölgelerini hedef alma, köy ve yolları tahrip etme eylemlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, geçen hafta Lübnan'ın güneyindeki Ensar ve Deyr ez-Zahrani beldelerinde 6'sı aynı aileden 11 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

Lübnan makamlarının müzakere yönteminden vazgeçmesi talep edilen açıklamada, "çerçeve anlaşmanın" başta saldırıların durdurulması ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi olmak üzere öne sürülen hedef ve şartların hiçbirini gerçekleştirmediği kaydedildi.

Direnişe Bağlılık Bloku ayrıca ABD yönetimini Lübnan'a saldırılar gerçekleştiren İsrail'e destek vermekle suçladı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında da çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'dan Lübnan'a İsrail Uyarısı - Son Dakika

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