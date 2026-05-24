Hizbullah'dan Müzakerelere Eleştiri
Hizbullah'dan Müzakerelere Eleştiri

24.05.2026 21:26
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail-Lübnan müzakerelerini eleştirerek, Lübnan'a zarar getirdiğini belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Tel Aviv'le doğrudan müzakerelerin İsrail için tam bir kazanç olduğunu, Lübnan'a ise hiçbir şey kazandırmayacağını belirtti.

Kasım, "Direniş ve Kurtuluş Günü" münasebetiyle video mesaj yayımladı.

İsrail'in yaptıklarının uzun sürmeyeceğini ve Filistin'in yanında yer almaya devam edeceklerini kaydeden Kasım, "Direnişin (Hizbullah) insansız hava araçları (İHA) İsrail askerlerini takibe devam edecek. Bu İHA'ların çektiği görüntüler olmasaydı, İsrail verdiği kayıpları itiraf etmezdi." dedi.

Tel Aviv ile Beyrut arasındaki doğrudan müzakerelere de değinen Kasım, "Bu müzakereler kabul edilemez çünkü İsrail için tam bir kazanç ama Lübnan'a hiçbir yararı yok." diye konuştu.

Kasım, İsrail'in projesinin direnişi yok etmek ve Lübnan'ı kademeli olarak işgal etmek olduğunu söyledi.

Hükümetin, egemenliği güvence altına alamıyorsa istifa etmesi gerektiğini kaydeden Kasım, halkın hükümeti devirmek ve ABD-İsrail projesine karşı koymak için sokağa inme hakkı olduğunu dile getirdi.

Kasım, devletten ABD-İsrail projesine karşı koymasını beklemediklerini ancak bu projeyi kolaylaştıracak bir araca da dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

Naim Kasım, son olarak, ABD'nin Lübnanlı milletvekilleri, ordu mensupları ve güvenlikten sorumlu kişilerle ilgili aldığı yaptırım kararlarının direnişin sadece kararlılığını artıracağını sözlerine ekledi.

ABD, Lübnan Parlamentosu üyesi ve Hizbullah'ın Yürütme Konseyi Başkanı Muhammed Feniş'in aralarında bulunduğu bazı milletvekili ve mensuplarının yanı sıra Emel Hareketi'nin güvenlik sorumlusu Ahmed Esad Baalbeki ve Lübnan'ın güneyindeki Emel Hareketi milislerinin komutanı Ali Ahmed Safavi, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hattar Nasreddin, Lübnan Ordusu İstihbarat Müdürlüğünün Dahiye Şubesi Başkanı Albay Samer Hamade ile İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani'yi, Hizbullah'la bağlantıları dolayısıyla yaptırım listesine almıştı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin ardından, ateşkesin 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün uzatıldığı, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağı ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla bir güvenlik toplantısı düzenleneceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İstanbul, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

