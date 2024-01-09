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Hizbullah İHA Şefi İsrail Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika
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Hizbullah İHA Şefi İsrail Saldırısında Öldürüldü

Hizbullah Hareketi, İsrail'in saldırısı sonucu insansız hava aracı (İHA) şefi Ali Hüseyin Berci'nin hayatını kaybettiğini doğruladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarında da saldırı gerçekleştirmişti. Ayrıca İHA ile seyir halindeki bir araç da hedef alınarak 3 Hizbullah üyesi öldürülmüştü.

Hizbullah İHA Şefi İsrail Saldırısında Öldürüldü
09.01.2024 - 19:35,
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Hizbullah Hareketi, insansız hava aracı (İHA) şefinin İsrail saldırısında öldürüldüğü yönündeki haberi doğruladı.

Hizbullah'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hareketin insansız hava aracı (İHA) şefi Ali Hüseyin Berci'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Times of Israel gazetesi daha önce geçtiği haberde, Hizbullah'ın komutanlarından Berci'nin içinde bulunduğu aracın Hirbet es-Slim beldesinde hedef alındığı öne sürülmüştü.

Haberde Berci'nin Hizbullah'ın güney Lübnan'daki İHA şefi olduğu iddiasına yer verilmişti.

İsrail ordusu, Berci'ye bugün Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarında hava saldırısı düzenlemişti.

Buna ek olarak İsrail ordusu bu sabah İHA ile Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı hedef almış, 3 Hizbullah üyesi öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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