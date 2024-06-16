Hizbullah ile İsrail arasında sükunet sona erdi, saldırılar devam ediyor

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Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 12 saat süren sükunetin ardından bayramın ilk günü karşılıklı saldırılar devam etti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları bugün öğleden sonra güneydeki Bint Cibeyl ilçesine bağlı Yarun kasabasına hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise İsrail, 12 saatlik sükunetin ardından Halta ve Kefr Şuba kasabalarına topçu ateşiyle saldırdı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu ise X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Yarun bölgesinde Hizbullah'a ait askeri bir binayı vurduğunu ve El-Umre bölgesinde de bir tehdidi ortadan kaldırmak için topçu saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Öte yandan İsrail Kanal 12 televizyonu, ordunun kuzeydeki Neharya kentinde bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini aktardı.