Hizbullah'ın Akka'yı bombalaması sonucu elektrik kesintisi yaşandı - Son Dakika
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Hizbullah'ın Akka'yı bombalaması sonucu elektrik kesintisi yaşandı

İsrail Elektrik Şirketi, Hizbullah'ın Akka'yı bombalaması sonucu yaşanan elektrik kesintisinin ardından kente yeniden elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

25.08.2024 19:46
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İsrail Elektrik Şirketi, Hizbullah'ın ülkenin kuzeyindeki Akka'yı bombalaması sonucu saatlerce süren elektrik kesintisinin ardından kente yeniden elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

İsrail'deki Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Elektrik şirketi, Hizbullah'ın sabah saatlerindeki saldırıları sonucu bölgedeki elektik hatlarının zarar gördüğü ve Akka kentinin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

Şirket, hasarın genel olarak onarıldığı ve kente yeniden elektrik verilmeye başlandığını kaydetti.

İsrail basınına göre, Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'e gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılar neticesinde Akka kentinde elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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