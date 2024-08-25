Hizbullah'ın Akka'yı bombalaması sonucu elektrik kesintisi yaşandı

İsrail Elektrik Şirketi, Hizbullah'ın ülkenin kuzeyindeki Akka'yı bombalaması sonucu saatlerce süren elektrik kesintisinin ardından kente yeniden elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.
İsrail'deki Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Elektrik şirketi, Hizbullah'ın sabah saatlerindeki saldırıları sonucu bölgedeki elektik hatlarının zarar gördüğü ve Akka kentinin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.
Şirket, hasarın genel olarak onarıldığı ve kente yeniden elektrik verilmeye başlandığını kaydetti.
İsrail basınına göre, Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'e gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılar neticesinde Akka kentinde elektrik kesintileri yaşanmıştı.
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