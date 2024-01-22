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Hizbullah, İsrail askerlerini füzeyle hedef aldı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail askerlerini füzeyle hedef aldı

Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmada İsrail'e ait askeri noktanın çevresinden Lübnan topraklarına yönelik saldırı hazırlığındaki İsrail askerlerini füzeyle hedef aldığını duyurdu. Saldırı sonucunda İsrail saffında can kaybı ve yaralanmalar meydana geldi.

Hizbullah, İsrail askerlerini füzeyle hedef aldı
22.01.2024 - 02:39,
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Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırı hazırlığında İsrail askerlerinin füze ile hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışma hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e ait "Zirit" askeri noktası çevresinden Lübnan topraklarına yönelik saldırı hazırlığındaki İsrail askerlerinin füze ile hedef alındığı ifade edildi.

Saldırıda hedefin tam isabet ile vurulduğu, İsrail saffında can kaybı ve yaralanmaların olduğu belirtildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ilk defa İsrail askerlerinin karadan Lübnan'ın iç kesimlerine yönelik saldırı hazırlığı öne çıkıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 164 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.

Kaynak: AA
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