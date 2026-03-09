Hizbullah, İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında bulunan Adise ve Aytarun beldelerine doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, yerel saatle 00.45'te, İsrail ordusuna bağlı bir birliğin sınırdaki Adise beldesinde yer alan Halle el-Mehafir bölgesine doğru ilerlediğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu birliğin, topçu atışlarıyla ikinci kez hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah, ayrıca gece saatlerinde Aytarun beldesine doğru ilerleyen İsrail askerlerini iki kez topçu atışlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.