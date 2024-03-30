Hizbullah, İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı

New York Metro Sistemine Yapay Zeka Tabanlı Silah Tespit Sistemi Entegre Ediliyor

New York'un metro sistemine entegre edilecek yeni bir yapay zeka tabanlı silah tespit sistemi, metropolün güvenliğini artırmak için test edilmeye başlanıyor. Bu girişim, Belediye Başkanı tarafından duyuruldu ve yolculara güvenlik hissi vermeyi amaçlıyor. Sistem, istasyonlardaki dönüş kapılarında konumlandırılacak ve bir kişi silah taşıyorsa bunu tespit edecek. Yapay zeka, algılanan bilgileri değerlendiriyor ve şüpheli bir nesne bulduğunda alarm veriyor. Bu teknoloji, tüm yaygın silahların imzalarını tanıyabiliyor. Testler üç ay sonra başlayacak ve süreçte diğer tedarikçilerin sistemleri de değerlendirilecek.