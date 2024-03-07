Hizbullah, İsrail'e 1.194 operasyon düzenlediğini açıkladı

Güncel

BEYRUT, 7 Mart (Xinhua) -- Lübnan'daki Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik 1.194 askeri operasyon düzenlediklerini ve bu saldırılarda İsrail tarafında 2.000'den fazla ölü ya da yaralı olduğunu duyurdu.

Hizbullah'tan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, düzenledikleri operasyonlarda İsrail topraklarının 23 kilometre kadar içine ulaştıklarını ve bu nedenle İsrail ordusunun 43 yerleşim yeri ile 230.000 yerleşimciyi tahliye ettiğini belirtti.

Açıklamada, İsrail ordusunun kayıpları 68 askeri araç, 38 komuta merkezi, 300 teknik ekipman, 570 yerleşim birimi, iki askeri fabrika, 22 topçu mevzisi ve iki Demir Kubbe platformu olarak sıralandı.

Lübnan'ın güney sınır bölgesinde Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışma 8 Ekim 2023'te başlamasından bu yana artarak devam ediyor.

Lübnanlı askeri kaynaklara göre İsrail ordusu Çarşamba günü de bölgedeki Lübnan kasaba ve köylerine hava saldırıları düzenleyerek bir Hizbullah mensubunu ve bir sivili öldürdü, altı sivili de yaraladı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında şu ana kadar 227'si Hizbullah mensubu ve 66'sı sivil olmak üzere 341 kişi öldürüldü.