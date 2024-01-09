Hizbullah, İsrail\'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır bölgesinde İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "İsrail'e ait el Malikiyye askeri noktasına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği" ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin, Lübnan'ın Tel Hamamis bölgesi ile Hula beldesi çevresini vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda şu ana kadar 28 Lübnanlı sivil ve 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan neredeyse tüm askeri noktalara saldırı düzenlediklerini, günlük ortalama en az 7 askeri mevzi veya noktayı hedef aldıklarını belirtmişti.