 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır bölgesinde İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalarda şu ana kadar birçok kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail\'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi
09.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:53
Abone Ol

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır bölgesinde İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "İsrail'e ait el Malikiyye askeri noktasına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği" ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin, Lübnan'ın Tel Hamamis bölgesi ile Hula beldesi çevresini vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda şu ana kadar 28 Lübnanlı sivil ve 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan neredeyse tüm askeri noktalara saldırı düzenlediklerini, günlük ortalama en az 7 askeri mevzi veya noktayı hedef aldıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34
TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:09:57. #1.13#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement