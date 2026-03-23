Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve İsrail'in kuzeyindeki çeşitli bölgeleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail hedeflerine 50'den fazla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Lübnan'ın güneyindeki Yarun, Alma eş-Şaab, Nakura, Ayta eş-Şaab Kavzeh, Marun er-Ras, Blida, Meys el-Cebel beldeleri yakınındaki İsrail askerlerinin topçu atışı, roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı aktarıldı.
Hula beldesi karşısında yer alan Menara bölgesinin 3 kez roketlerle hedef alındığı kaydedildi.
İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona beldesine 5 kez roket saldırısı düzenlendiği ve bölgedeki İsrail birliklerinin İHA'larla hedef alındığı belirtildi.
İsrail'in Maalot Tarshiha'daki hava savunma sistemleri ile Yuval'daki İsrail askerlerinin İHA'larla ve Yiftah Kışlası'nın roketlerle hedef alındığı ifade edildi.
Metula'daki İsrail birliklerine 4. kez İHA'larla saldırı düzenlendiği ve Ramot Naftali Üssü'nün hedef alındığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Hizbullah İsrail'e Saldırıları Sürdürüyor - Son Dakika
