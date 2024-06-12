Hizbullah, İsrail'e Yönelik En Büyük Füze Saldırısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e Yönelik En Büyük Füze Saldırısını Gerçekleştirdi

Saha komutanının öldürülmesinin ardından Hizbullah Hareketi, İsrail'e misillemede bulunarak 7 Ekim 2023 sonrası en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdi. İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik düzenlenen saldırılarda Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim birimindeki askeri endüstri tesisine güdümlü füzeyle saldırı düzenlendi. Aynı zamanda İsrail'in Ayn Zeitim, Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssü, Meron üssü ve hava kontrol birimi de katyuşa füzeleri ve topçu atışlarıyla vuruldu. İsrail ordusu ise saldırılara karşılık olarak Hizbullah'ın Lübnan'ın Yarun beldesine hava saldırısı düzenledi ve Hizbullah komutanı Talib Sami Abdullah'ın öldürüldüğünü duyurdu.

12.06.2024 14:35
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Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah Hareketi, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdi.

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınır hattında yer alan Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim biriminde yer alan Blasan adındaki askeri endüstri tesisinin güdümlü füzeyle hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak, İsrail'in Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca, İsrail'e ait kuzeyde yer alan hava kontrol birimi ve hava operasyon dairesinin yer aldığıu Meron üssünün de katyuşa füzesi ve topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.

Söz konusu füze saldırıları, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın öldürülmesinden sonra geldi.

İsrail ordusundan saldırı açıklaması

İsrail ordusundan Hizbullah'ın saldırıları hakkında iki ayrı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e ilk etapta 90 füze ve ardından yaklaşık 70 füze fırlatıldığı kaydedildi.

Düşen füzeler nedeniyle bazı bölgelerde yangın çıktığı belirtildi.

Hizbullah'ın saldırısına misilleme olara İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Yarun beldesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır hattında yer alan Yarun'un yanı sıra Teyr Harfa, Marun Ras, Hanin beldelerinin etrafını vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, "Hizbullah komutanını öldürdüğünü" duyurdu

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, "Lübnan'ın güneyinden yapılan saldırıların yönetildiği Hizbullah'a ait bir karargaha saldırı düzenlenerek, Hizbullah komutanı Talib Sami Abdullah'ın öldürüldüğü" belirtildi.

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin, "Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya bölgesinde yer alan ve İsrail'e saldırı düzenlemek için kullanılan bir Hizbullah karargahını gece saatlerinde hedef aldığı" kaydedildi.

Saldırıda "Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki en kıdemli komutanlarından biri olan ve Nasr isimli birimini yöneten" Talib Sami Abdullah'ın öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun saldırısında 3 Hizbullah mensubunun daha öldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Sasa, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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