Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü bildirdi

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İsrail ile çatışan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında 2 mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlendiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hüseyin Nebil el-Mevla ve Hasan Adil eş-Şaabi isimli 2 Hizbullah mensubunun öldüğü ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 313'e yükseldi.

Hizbullah'tan "İsrail'in askeri hedeflerine saldırı" açıklaması

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan bazı askeri hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Beyt Hilal Üssü'ndeki 769. Tugay ile Dovev yerleşim birimindeki askeri binaya İran yapımı "Falag" füzesiyle, 91. Tugay ve Yuav Askeri Üssü'ne de kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği, hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.