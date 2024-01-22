Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü bildirdi.
Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Hizbullah mensubu Samih Esad'ın öldüğü ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 165'e yükseldi.
Ayrıca çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü.
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