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Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü bildirdi. Toplamda ise çatışmalarda 165 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker hayatını kaybetti.

Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı
22.01.2024 - 11:45,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü bildirdi.

Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensubu Samih Esad'ın öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 165'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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