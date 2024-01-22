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Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 167'ye yükseldi. Çatışmalarda ayrıca 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti
22.01.2024 - 23:47,
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensubu Haydar Hüseyin İbrahim'in öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 167'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
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