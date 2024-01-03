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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı. Toplamda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 140'a yükseldi. Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı
03.01.2024 - 16:59,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitiren mensubu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Abbas Hüseyin Cemmul ve Muhammed Hadi Ubeyd adındaki Hizbullah mensuplarının "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 140'a yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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