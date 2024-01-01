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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı. Toplamda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 137'ye yükseldi.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldüğünü açıkladı
01.01.2024 - 20:53,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitirenler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hüseyin Ahmed Yahya, Musa Hasan Şayt ve Cihat Musa Şayt adındaki Hizbullah mensuplarının "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 137'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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