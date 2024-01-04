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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 5 mensubun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 5 mensubun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 5 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı. Bu açıklama ile birlikte İsrail ile yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 147'ye yükseldi. Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 5 mensubun daha öldüğünü açıkladı
04.01.2024 - 04:09,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 5 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda öldürülen mensuplarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Muhammed Ekrem Hamad, İbrahim Afif Fahs, Hüseyin Hadi Yazbek, Hadi Ali Rıza ve Hüseyin Ali Muhammed Gazale'nin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ile geçen yıl 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 147'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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