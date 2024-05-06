Hizbullah, İsrail\'in Golan Tepelerindeki askeri üssüne saldırdı

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, yaptığı açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentindeki Safri beldesine düzenlediği saldırıya karşılık verildiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in Golan Tepelerinde yer alan Nafah Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu kaydedildi.

Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail sınırında yer alan yasa dışı Metula yerleşim biriminin güneyinde, askerlerin konuşlandığı binanın kamikaze insansız hava aracıyla vurulduğunu aktardı.

Saldırı sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail ordusu: Hizbullah'ın 15 hedefi vuruldu

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Metula'ya yönelik kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı.

Açıklamada, ölü ve yaralılar hakkında ise bilgi verilmezken Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Güçlerine ait Lübnan'ın güneyindeki El-Lveyza bölgesinde yer alan 15 hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu kaydedildi.

Israel of Times'ın geçtiği habere göre Hizbullah'un Metula saldırısında ise 2 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

Haberde yaralıların kimlik bilgilerine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.