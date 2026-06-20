Hizbullah: İsrail'in İddiaları Asılsız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah: İsrail'in İddiaları Asılsız

20.06.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail'in ateşkesi ihlal eden taraf olduğu yönündeki iddialarını reddetti.

Hizbullah, İsrail'in ateşkesi ihlal eden tarafın Hizbullah olduğu yönündeki iddialarının asılsız olduğunu ve bununla Lübnan'da sivillere karşı işlediği katliamları haklı çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Hizbullah'ın medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bugün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a düzenlediği 180 saldırıda 3'ü Lübnan askeri olmak üzere 28 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Böylelikle İsrail'in cuma gecesinden bu yana Lübnan'a savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve topçu ateşiyle düzenlediği saldırıların 300'ü aştığı kaydedildi.

Nebatiye de dahil olmak üzere 25'in üzerinde köy ve kasabanın hedef alındığı bu saldırılarda toplamda 111'in üzerinde Lübnanlının öldüğü, 176'sının yaralandığı ve bu saldırılarda uluslararası anlaşmalarla yasaklanan misket bombasının kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu hain ve yalancı düşmanın 27 Kasım 2024, 8 Nisan 2026, İran ile ABD arasında 14 Haziran 2026'da ilan edilen mutabakat zaptı ve dün (Hizbullah ile İsrail arasında) yapılan ateşkes anlaşmalarına hiçbir zaman uymadığı aksine saldırılarla, evleri yıkarak ve insanları öldürerek Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmeyi sürdürdüğü açıktır." ifadesi kullanıldı.

Bu gerçeklerin, ateşkes anlaşmasını ihlal edeni ve anlaşmaları sabote edeni şüphe götürmez bir şekilde gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail'in düzenlediği saldırılar ve işlediği katliamlar, ateşkes ihlalinden de öteye geçip savaşın tam anlamıyla devam ettiğini göstermektedir. Bunun sorumlusu, mevcut anlaşmaları ve işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmeyi defalarca ve alenen reddettiğini açıklayan İsrail'dir." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail'in, ateşkes ihlalinden Hizbullah'ı sorumlu tutan iddia ve yalanlarının asılsız olduğu ve bu iddialarla Lübnan'da sivillere karşı işlediği katliamları haklı çıkarmaya, kamuoyunu yanıltmaya ve ABD ile İran arasındaki mutabakatı sabote etmeye çalıştığı vurgulandı.

Lübnan'ın, İsrail'in mükerrer saldırılarına karşı topraklarını ve egemenliğini müdafaa etme hakkı olduğu, İsrail'in saldırılarının cevapsız kalmayacağı ve Lübnan topraklarından kovulmasının da an meselesi olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatı ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar için Hizbullah'ı suçlamıştı.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 57 kişi ölmüş, 12 bin 121 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah: İsrail'in İddiaları Asılsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ’evet’ demesini bekliyor Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Erzurumspor’dan Dünya Kupası’na damga vuran Reyna için hamle Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt "Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
İran harekete geçti FIFA’ya şikayette bulunacaklar İran harekete geçti! FIFA'ya şikayette bulunacaklar
İmamoğlu’nun “Kayyum“ sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan cevap İmamoğlu'nun "Kayyum" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap

19:24
Montella için ülkesinden flaş iddia: ’’Felaket’’ denilerek duyuruldu
Montella için ülkesinden flaş iddia: ''Felaket'' denilerek duyuruldu
19:22
“Pişman değilim“ diyen Kılıçdaroğlu’ndan tepkiler sonrası yeni ’Demirtaş’ açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
"Pişman değilim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
18:42
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
18:07
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
17:58
Seferihisar rüşvet soruşturmasında Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın savunması ortaya çıktı
Seferihisar rüşvet soruşturmasında Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın savunması ortaya çıktı
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 19:46:37. #7.13#
SON DAKİKA: Hizbullah: İsrail'in İddiaları Asılsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.