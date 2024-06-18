Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine sızan İHA'nın görüntülerini paylaştı

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'ın kuzey bölgesine ve Hayfa Limanı'na kadar sızan insansız hava aracının (İHA) çektiği görüntüleri paylaştı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Hayfa kenti ve limanı ile kuzey bölgelerinin semalarına sızan İHA'nın çektiği görüntülere ilişkin bir video kaydı paylaştı.

Hizbullah'ın paylaştığı videoda, İHA'nın Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan Hayfa Limanı'na kadar sorunsuz bir şekilde gidebildiği görülüyor.

Video kaydında, İsrail'in kuzey bölgesindeki askeri hedefler, yakıt depoları, hava savunma bataryalarıyla Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntüler yer alıyor.

Hizbullah'ın yayınladığı görüntülere ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.