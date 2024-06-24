Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri alanları hedef aldığını bildirdi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri alanları hedef aldığını bildirdi

Hizbullah, İsrail\'in kuzeyindeki askeri alanları hedef aldığını bildirdi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde askerlerin toplandığı alanların hedef alındığını açıkladı. Menara ile Margaliot yerleşim birimleri arasındaki bölge ile Kefr Şuba'daki Semaka bölgesinin çevresinde bulunan İsrail güçlerinin vurulduğu belirtildi. İsrail güçlerinin ise Lübnan'ın güney ve doğusundaki bazı bölgelere saldırılar düzenlemeye devam ettiği kaydedildi. İsrail ordusundan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesine 3 saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırının sivil savunma ekiplerinin Bekaa bölgesindeki Cered Masa ile Centa beldelerinde yangın söndürme çalışmaları yaparken gerçekleştirildiği belirtildi. NNA'da yayımlanan haberde İsrail ordusunun geçen hafta düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişinin öldüğü, bugün gerçekleştirilen saldırıda ise Hizbullah mensubu bir sivil savunma görevlisinin yaralandığı ifade edilmişti.

24.06.2024 21:07
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde askerlerin toplandığı alanların hedef alındığını bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Menara ile Margaliot yerleşim birimleri arasındaki bölge ile Kefr Şuba'daki Semaka bölgesinin çevresinde bulunan İsrail güçlerinin vurulduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin ise Lübnan'ın güney ve doğusundaki bazı bölgelere saldırılar düzenlemeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesine 3 saldırı düzenlediği aktarıldı.

Söz konusu saldırının sivil savunma ekiplerinin Bekaa bölgesindeki Cered Masa ile Centa beldelerinde yangın söndürme çalışmaları yaparken gerçekleştirildiği kaydedildi.

NNA'da gün içerisinde yayımlanan haberde İsrail ordusunun, Lübnan'da geçen hafta düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişinin öldüğü, bugün gerçekleştirilen saldırıda ise Hizbullah mensubu bir sivil savunma görevlisinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri alanları hedef aldığını bildirdi - Son Dakika

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