Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Meron yerleşim birimini füzelerle hedef aldı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde sınır bölgesinde bulunan Meron yerleşim birimini katyuşa füzeleriyle hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılar hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, dün akşam Lübnan'ın Hirbet es-Slim beldesine düzenlenen saldırıya misilleme olarak Meron yerleşim biriminin katyuşa füzeleriyle hedef alındığı ifade edildi.
İsrail medyası da Lübnan'dan atılan onlarca füzenin Meron'a düştüğünü bildirdi.
Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada İsrail'in topçu birliğinin konuşlandığı Ar Ar bölgesine 2 kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Habariye beldesi yolu üzerinde bir aracı hedef aldı.
Aracın vurulduğu saldırıda can kaybı ve yaralıların olduğu belirtilirken söz konusu aracın içerisinde Hizbullah mensubu ya da siviller olduğuna dair detay verilmedi.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Hirbet es-Slim beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah, saldırıda ölenlerden 3'ünün kendi mensubu olduğunu duyurmuştu.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 239 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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