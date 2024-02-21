Hizbullah, İsrail\'in Metsuva yerleşim yerini füzelerle hedef aldı

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Metsuva adlı yerleşim yerini saldırılara misilleme olarak katyuşa füzeleriyle hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, Metsuva'ya düzenlenen saldırının İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine ve özellikle de Mecdel Zun beldesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak yapıldığını belirtti.

Hareketten yapılan başka bir açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki Avivim yerleşim yerindeki İsrail askerlerinin "uygun silahlarla tam isabetle hedef alındığı" kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine doğru bir dizi atış gerçekleştiğini, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atışları önlediğini aktardı.

Sözcülük, Lübnan'dan atılan mühimmatın tipi veya hedefine ilişkin detay vermedi.

İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu savunduğu hedefleri vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, Hiam bölgesinde Hizbullah'a ait altyapı ve gözlem kulesinin, Zibkin bölgesinde de İsrail'e doğru atışların yapıldığı askeri bir noktanın savaş uçaklarının hedef alındığı iletildi.

İsrail ordusuna ait bir helikopterin de Lübnan'ın güneyindeki Ramiye bölgesindeki gözlem noktasını vurduğu, topçu birliklerinin de Ayterun'u hedef aldığı paylaşıldı.

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir anne ile 7 yaşındaki kızı öldürülmüştü.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 43 Lübnanlı sivil, 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubu, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.