Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenlendiğini bildirdi. İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılarda Ramsa ve es-Smaki askeri mevzileri ile Hale Varde bölgesi ve Metula yerleşim birimine füzelerle saldırı gerçekleştirildi. Ayrıca Biram askeri üssüne roketler, Cel el Deyr ve Misgav Am üslerine uygun silahlarla saldırı yapıldı. İsrail ordusu ise Deyr Mimas ile Kfarkilla beldelerini topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmazken bazı bölgelerde yangın çıktı.

14.06.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Hizbullah, İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altındaki Kafr Şubaa Tepeleri'ndeki Ramsa ve es-Smaki askeri mevzilerinin güdümlü füze ile vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin toplanma noktası olan Hale Varde bölgesi ile Metula yerleşim birimine 3 defa farklı aralıklarla füzelerle saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, Biram askeri üssüne roketler, gözetleme cihazlarının bulunduğu Cel el Deyr ile Misgav Am üssüne uygun silahlarla saldırı yapıldığını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre ise İsrail ordusunun topçu atışlarıyla Deyr Mimas ile Kfarkilla beldeleri arasındaki bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Lübnan'dan Avivim yerleşim birimine 2 adet güdümlü füzenin fırlatıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak bazı bölgelerde yangın çıktığı belirtildi.

Haberde, Metula yerleşim birimine de 5 adet güdümlü füze fırlatıldığı ve füzelerin boş alanlara düştüğü öne sürüldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
18:56 Sinan Ateş cinayeti failinin savcıya gözdağı verdiği görüntüler ortaya çıktı: Onlarla aynı safta durmayın Sinan Ateş cinayeti failinin savcıya gözdağı verdiği görüntüler ortaya çıktı: Onlarla aynı safta durmayın
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:14:47. #1.11#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement