Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenledi

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Hizbullah, İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altındaki Kafr Şubaa Tepeleri'ndeki Ramsa ve es-Smaki askeri mevzilerinin güdümlü füze ile vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin toplanma noktası olan Hale Varde bölgesi ile Metula yerleşim birimine 3 defa farklı aralıklarla füzelerle saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, Biram askeri üssüne roketler, gözetleme cihazlarının bulunduğu Cel el Deyr ile Misgav Am üssüne uygun silahlarla saldırı yapıldığını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre ise İsrail ordusunun topçu atışlarıyla Deyr Mimas ile Kfarkilla beldeleri arasındaki bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Lübnan'dan Avivim yerleşim birimine 2 adet güdümlü füzenin fırlatıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak bazı bölgelerde yangın çıktığı belirtildi.

Haberde, Metula yerleşim birimine de 5 adet güdümlü füze fırlatıldığı ve füzelerin boş alanlara düştüğü öne sürüldü.