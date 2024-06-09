Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri noktasına kamikaze İHA ile saldırdı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri noktasına kamikaze İHA ile saldırdı

Hizbullah, İsrail\'in sınır hattındaki askeri noktasına kamikaze İHA ile saldırdı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri noktasına kamikaze İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda, topçu mekanizmasıyla orada görevli askerlerin tam isabetle vurulduğu iddia edildi. Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında ise 2 mensubunun daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

09.06.2024 00:25
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri noktasına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in hedeflerine yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in işgali altındaki Şebaa Çiftliklerinde yer alan Sinaim bölgesinde yeni kurulan topçu atışı mevzisini kamikaze İHA ile vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda, topçu mekanizmasıyla orada görevli askerlerin tam isabetle vurulduğu iddia edildi.

Hizbullah daha sonra yaptığı başka açıklamalarda, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim birimi ve İsrail askerlerinin konuşlandığI Misgav Am yerleşim birimindeki bir binanın güdümlü füze ile hedef alındığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail medyasında çıkan haberlerde ise Hizbullah'ın Misgav Am yerleşim birimine fırlattığı füzeler nedeniyle yangın çıktığı ve çevredeki ağaçlara yayıldığı belirtildi.

2 Hizbullah mensubu daha öldü

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında ise 2 mensubunun daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Rıdvan Ali İsa ve Ahmed Ali Yusuf adındaki mensuplarının öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 332'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri noktasına kamikaze İHA ile saldırdı - Son Dakika

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