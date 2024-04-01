Hizbullah, İsrail'in sınır mevzilerine saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine farklı silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Liman Tugay Üssü, Kfar Şuba Tepelerinde yer alan Ruveysat el Alem ve Bağdadi mevzisinin füzeler ve uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında giderek tırmanan çatışmalar yaşanıyor. Bölgede şu ana kadar 263 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin 1. parti olarak çıktığı seçimlere kadın adaylar da damga vurdu. 81 ilden 11 kadın adayın sandıktan zaferle çıktığı seçimde, AK Parti'den 1, CHP'den 6 ve DEM Parti'den ise 4 kadın siyasetçi, aday gösterildikleri illerde ipi göğüsledi.
Tekirdağ'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan Metropol Konutları'nda, site yöneticiliği devretme konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi taş ve sopa ile yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, jandarma ekipleri olayın büyümemesi için güvenlik önlemleri aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletin 2 yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Konsolosluğu'na yapılan hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybetmesi sonrası Tahran'da İsrail karşıtı gösteri düzenlendi. Göstericiler, ABD'ye ve İsrail'e ölüm sloganları atarak intikam çağrısında bulundu ve İsrail'e füze atılmasını istedi.
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