Hizbullah, İsrail'in sınır yerleşimlerine saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in sınır yerleşimlerine saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail\'in sınır yerleşimlerine saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan yerleşim birimlerine İran yapımı Falag ve katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıya karşılık verildiği belirtildi. İsrail medyasında yayınlanan haberlerde, saldırıda bir araca isabet eden füzenin yangına neden olduğu aktarıldı. İsrail ordusundan henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

10.05.2024 18:55
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan yerleşim birimlerine İran yapımı Falag ve katyuşa füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan Teyr Harfa beldesinde düzenlediği saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Kiryat Şmona ve Yiftah yerleşim birimindeki binalarda konuşlu askerlerin Falag ve katyuşa füzeleriyle vurulduğu kaydedildi.

İsrail medyasında yayınlanan haberlerde, Kiryat Şmona'daki saldırıda füzelerden bir tanesinin araca isabet ettiği ve yangın çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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