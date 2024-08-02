Hizbullah, İsrail'in sınırındaki askeri üslerine saldırı düzenledi

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattındaki 2 askeri üssüne farklı silahlarla saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattına düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Kfar Şubaa Tepeleri'nde yer alan "Es-Sumaka" ve "Ed-Duhayra" askeri üssünün güdümlü füze ve topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca, Lübnan'ın güneyinde hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçaklarına hava savunma birimince karşılık verildiği ve uçakların hava sahasını terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.