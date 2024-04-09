Hizbullah, İsrail'in sınırındaki mevzilere saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in sınırındaki mevzilere saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzileri ve hedeflerine yönelik farklı silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail'e yönelik saldırılarda bir Merkava tipi askeri tankın vurulduğu ve ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Çatışmalarda toplamda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker hayatını kaybetmişti.

09.04.2024 16:13
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzileri ve hedeflerine yönelik farklı silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah Hareketi, İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Dovev yerleşim biriminde yer alan Merkava tipi askeri tankına yönelik doğrudan ateş açıldığı ve bunun sonucunda İsrailli askerler arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, İsrail'e ait Cel el Alem ve Zibdin mevzilerinin topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda, 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil ve 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 11 asker ölmüştü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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