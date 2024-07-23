Hizbullah, İsrail'in Tsuriel yerleşim birimini füzelerle hedef aldı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in Tsuriel yerleşim birimini füzelerle hedef aldı

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan Tsuriel yerleşim birimine katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyinden fırlatılan füzelerin çoğunluğunu hava savunma sistemleriyle önlediğini açıkladı.

23.07.2024 00:59
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Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan Tsuriel yerleşim birimini katyuşa füzeleriyle hedef aldığını duyurdu.

Hizbullahtan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan sınırına yakın Tsuriel birimine ilk defa saldırı düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu yerleşim birimine onlarca katyuşa füzesi gönderildiği kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'da sivillere yönelik saldırılarına karşılık olarak Tsuriel yerleşim biriminin hedef alındığı vurgulandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in yukarı Celile bölümüne fırlatılan 10 kadar füzenin büyük çoğunluğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini duyurdu.

Ordu, Hayfa çevresinde hatalı hava hedefi uyarısı nedeniyle hava savunma sistemlerinden önleyici füzelerin yanlışlıkla ateşlendiğini aktardı.

Sosyal medyada, Celile bölgesinde füzelerin havada ilerlediği ve patlama seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı. Hayfa bölgesindeyse önleyici füzelerin havada ilerlediği görüntüler ekranlara yansıdı.

İsrail ordusunun dün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesinde silah deposuna düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bölgede güçlü patlamalar meydana geldiği ve en az üç kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Ordu, Sur, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in Tsuriel yerleşim birimini füzelerle hedef aldı - Son Dakika

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