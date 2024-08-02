Hizbullah, İsrail mevzilerine roket saldırısı düzenledi

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BEYRUT, 2 Ağustos (Xinhua) -- Hizbullah, Lübnan'ın güneyine düzenlenen ve 4 Suriyelinin ölümüne yol açan hava saldırısına yanıt olarak İsrail mevzilerine roket saldırısı düzenledi.

Hizbullah'tan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Şemaa'yı hedef alan ve çok sayıda sivilin şehit olduğu saldırıya misilleme olarak İslami Direniş savaşçıları bugün Batı Celile'deki düşman ordusu mevzilerini ve Matzuva yerleşim birimini çok sayıda Katyuşa roketiyle bombaladı" denildi.

Hizbullah ayrıca Cel el-Alam bölgesini de roketlerle hedef aldığını belirtti.

Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklara göre Lübnan ordusu, Lübnan'dan İsrail'e iki ayrı grup halinde yaklaşık 70 karadan karaya roket fırlatıldığını ve bunların bir kısmının İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından engellendiğini tespit etti.

Kaynaklar, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çeşitli kasaba ve köyleri bombaladığını ve hava saldırıları düzenlediğini, bu saldırılarda 4 Suriyelinin öldüğünü ve 4 Lübnanlı sivilin de yaralandığını kaydetti.

Bu son saldırılar, İsrail'in Salı günü Beyrut'un güney banliyölerinden Dahiye'ye düzenlediği ve Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Şükür'ün ölümüne yol açan saldırının ardından, Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail saldırısına uygun bir yer ve zamanda kesin ve acı verici bir yanıt verileceği tehdidinde bulunmuştu.