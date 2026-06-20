Hizbullah: İsrail Saldırılarına Rağmen Ateşkes Devam Ediyor - Son Dakika
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Hizbullah: İsrail Saldırılarına Rağmen Ateşkes Devam Ediyor

20.06.2026 15:04
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Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşı ateşkese bağlı kalacaklarını ancak karşılık vereceklerini açıkladı.

Hizbullah, dün akşamdan beri İsrail'in devam eden saldırılarına rağmen ateşkese bağlı kaldıklarını belirterek, İsrail'in işgal alanlarını genişletme girişimlerine karşı kayıtsız kalmayacaklarını bildirdi.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırılarından sonra bir açıklama yayımladı.

İsrail ordusunun ilk andan itibaren başlayan ihlallerine rağmen dün akşamdan beri ateşkese bağlı kaldıkları aktarılan açıklamada, "Düşman İsrail, hiçbir zaman uymadığı ateşkesi ihlal eden saldırılarını haklı göstermek için bir kez daha asılsız iddialara başvuruyor." denildi.

İsrail ordusunun ele geçiremeyeceği Nebatiye kentindeki Ali et-Tahir tepesine, ateşkes gölgesinde sızma girişiminde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Hizbullah unsurlarının sızma girişiminde bulunan İsrail komandolarını pusuya düşürdüğü ifade edildi.

Söz konusu pusuda İsrail güçlerinin kayıplar verdiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Ali et-Tahir tepesine sızma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine sivil yerleşim alanlarını yoğun hava saldırılarıyla bombalamaya başladığı kaydedildi.

İsrail'in dün akşamdan beri saldırılarını aralıksız sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, Hizbullah'ın ateşkese bağlı kaldığı ancak İsrail'in işgal alanlarını genişletme girişimlerine karşı kayıtsız kalınmayacağına dikkat çekildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 980 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre bir İsrailli yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah: İsrail Saldırılarına Rağmen Ateşkes Devam Ediyor - Son Dakika

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