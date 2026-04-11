Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah, Lübnan Hükümetini Eleştirdi

11.04.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah Milletvekili Fadlullah, İsrail ile müzakereleri anayasa ihlali olarak değerlendirdi.

Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kolu Direnişe Bağlılık Bloğu Milletvekili Hasan Fadlullah, yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin İsrail ile doğrudan müzakere yönünde adımlar atmasını eleştirdi.

Fadlullah, İsrail ile doğrudan müzakerenin anayasa ve Lübnan yasaları ile ülkede bir arada yaşamı garanti eden Lübnan Ulusal Paktı'nı ihlal ettiğini ve ülkenin geleceğiyle oynanması anlamına geldiğini savundu.

İsrail ile doğrudan müzakereler yapılmasına ilişkin Fadlullah, "Bu durum, Lübnan'ın İsrail saldırılarıyla mücadele etmek, Lübnan'ın iç barışı ve halkının bir arada yaşamasını korumaya son derece ihtiyaç duyduğu bir dönemde iç bölünmeleri daha da derinleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fadlullah birlikte yaşama aykırı kararlar almakla suçladığı hükümeti sert bir dille eleştirerek, "İsrail ile müzakerelerden hayal kırıklığı ve kayıptan başka bir şey elde edilmeyecek." dedi.

Lübnan hükümetinin, "İran'ın Lübnan'ı destekleyen" duruşundan faydalanması gerektiğini savunan Fadlullah, hükümetin İsrail saldırılarının uzamasına neden olduğunu iddia etti.

Fadlullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde başarısızlığa uğratıldığını savunarak, direnişin sürdürüleceğini aktardı.

İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakereler için görüşmelerin başlanacağı açıklanmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e karşı "direnişi son nefeslerine kadar sürdüreceklerini" belirterek, Lübnan hükümetine "bedava tavizler vermeme" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Milletvekili, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:03:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.