Hizbullah, Netanyahu'ya Hava Saldırısını Üstlendi

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(ANKARA) - Hizbullah'ın Medya Şefi Muhammed Afif, Beyrut'un güney bölgesinde düzenlenen basın toplantısında, Hizbullah'ın geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evini hedef alan hava saldırısının sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

Beyrut'un güney bölgesindeki basın toplantısında gazetecilere konuşan Hizbullah Medya Şefi Muhammed Afif, geçen hafta Netanyahu'nun evini hedef alan hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Afif, "Hizbullah, savaş suçlusu Netanyahu'nun evini hedef alan operasyonun tüm ve tek sorumluluğunu üstlenmektedir. Eğer bu sefer ellerimiz size ulaşmadıysa, aramızda hala günler, geceler ve savaş meydanı var demektir" ifadelerini kullandı.

ABD'yi İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarındaki ortağı olmakla suçlayan Hizbullah sözcüsü Afif, "ABD elçisinin Beyrut'a gelmesinin 'Amerika'nın tüm suçların anası olduğu' gerçeğini değiştirmeyecek" dedi.

Hizbullah'ın Meclis Başkanı Nebih Berri'ye güveninin tam olduğunu ifade eden Afif, Berri'nin "ateş altında müzakere olmayacağı yönündeki" açıklamasına destek verdi.

Hizbullah'ın sı·lah bütçesini İsrail'in dün hedef aldığı Karz-ı Hasen Vakfı'ndan fı·nanse etmediğini söyleyen Muhammed Afif, "Karz-ı Hasen'in bugün için hazırlandığını ve mevduat sahiplerine karşı gerekeni yapacağını" belirtti.