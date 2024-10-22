Hizbullah, Netanyahu'ya Hava Saldırısını Üstlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah, Netanyahu'ya Hava Saldırısını Üstlendi

Hizbullah, Netanyahu'nun evine yönelik hava saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

22.10.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Hizbullah'ın Medya Şefi Muhammed Afif, Beyrut'un güney bölgesinde düzenlenen basın toplantısında, Hizbullah'ın geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evini hedef alan hava saldırısının sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

Beyrut'un güney bölgesindeki basın toplantısında gazetecilere konuşan Hizbullah Medya Şefi Muhammed Afif, geçen hafta Netanyahu'nun evini hedef alan hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Afif, "Hizbullah, savaş suçlusu Netanyahu'nun evini hedef alan operasyonun tüm ve tek sorumluluğunu üstlenmektedir. Eğer bu sefer ellerimiz size ulaşmadıysa, aramızda hala günler, geceler ve savaş meydanı var demektir" ifadelerini kullandı.

ABD'yi İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarındaki ortağı olmakla suçlayan Hizbullah sözcüsü Afif, "ABD elçisinin Beyrut'a gelmesinin 'Amerika'nın tüm suçların anası olduğu' gerçeğini değiştirmeyecek" dedi.

Hizbullah'ın Meclis Başkanı Nebih Berri'ye güveninin tam olduğunu ifade eden Afif, Berri'nin "ateş altında müzakere olmayacağı yönündeki" açıklamasına destek verdi.

Hizbullah'ın sı·lah bütçesini İsrail'in dün hedef aldığı Karz-ı Hasen Vakfı'ndan fı·nanse etmediğini söyleyen Muhammed Afif, "Karz-ı Hasen'in bugün için hazırlandığını ve mevduat sahiplerine karşı gerekeni yapacağını" belirtti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Basın Toplantısı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Beyrut, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, Netanyahu'ya Hava Saldırısını Üstlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:39:04. #1.12#
SON DAKİKA: Hizbullah, Netanyahu'ya Hava Saldırısını Üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.