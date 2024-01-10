Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile sınırda yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Nabig Kadiri isimli Hizbullah mensubunun öldüğü" ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 159'a yükseldi.???????
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